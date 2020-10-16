РИАМО - 16 окт. По факту оскорбления и применения насилия в отношении полицейских на западе Москвы возбуждено уголовное дело, нападавшие задержаны, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«По версии следствия, 15 октября 2020 года мужчины, находясь на детской площадке во дворе дома по Филевской улице в городе Москве, нарушали общественный правопорядок. В ответ на законные требования представителей власти, прибывших по указанному адресу, двое мужчин начали оскорблять сотрудников полиции, впоследствии один из них применил к полицейскому физическую силу», - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время мужчины задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия.

Иванова добавила, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины, применившего физическую силу, меру пресечения, связанную с лишением свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.