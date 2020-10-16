РИАМО - 16 окт. В центре Орехово-Зуева, на улице Ленина, провели ремонтно-восстановительные работы на объекте общественного назначения, облик здания был восстановлен, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий проводится в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева совместно с администрацией Орехово-Зуевского городского округа.

«До 1998 года двухэтажное здание использовалось как общежитие для работников отбельно-красильной фабрики, затем было заброшено и пустовало несколько лет, после чего в начале 2000-х продано в частную собственность. В настоящее время оно используется частично под офисы, магазины и бытовые услуги»,- сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, был отремонтирован фасад, который ориентирован на благоустраиваемую набережную реки Клязьмы. Работы провели за счет средств собственников помещений здания.

Всего почти за три года на территории Орехово-Зуевского округа выявили 112 объектов незавершенного строительства, из них 24 объекта самовольного строительства.

На сегодня снесено, достроено и приведено в соответствие 54 объекта, что составляет 48% от общего количества.