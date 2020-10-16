РИАМО - 16 окт. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве.

«По данным следствия, фактические руководители ООО «Лидер Тим», входящего в группу компаний Leader Team, имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, в процессе осуществления своей коммерческой деятельности по оказанию услуг мерчандайзинга и аутсорсинга в 2017-2018 годах заключали договоры с подконтрольной организацией, которая фактически их не исполняла», – говорится в сообщении.

Затем в налоговую отчетность организации вносились заведомо ложные сведения и предоставлялись в налоговый орган. В результате указанных действий ООО «Лидер Тим» не уплатило в бюджет налог на добавленную стоимость за 2017-2018 годы в общей сумме свыше 400 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование по уголовному делу продолжается.