РИАМО - 16 окт. В Москве задержали инспектора отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району столицы, лейтенанта полиции, которого подозревают в мошенничестве с автомобилем жителя столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Полицейский совместно с неизвестными под надуманным предлогом заставили мужчину составить фиктивный договор купли-продажи автомашины», - говорится в сообщении.

Злоумышленники забрали договор, оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства, ключи и сам автомобиль.

Полицейского уволят из ОВД по отрицательным мотивам, он понесет наказание. Его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.