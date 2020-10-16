РИАМО - 16 окт. Для людей, которые много работают или учатся, качественный и хороший отдых становится проблемой, но есть несколько правил, как правильно восстановиться и набраться сил перед новой неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Большинство людей прекрасно осознают, что для полноценного восстановления после тяжелой рабочей недели в первую очередь необходимо хорошо выспаться. В данном случае речь идет не о том, чтобы спать очень долго и поздно вставать. Для нормального функционирования организма достаточно 8 часов сна и ложиться нужно пораньше», - сказала главный внештатный психиатр Минздрава региона Наталия Сухотеплая.

Она уточнила, что за час до сна лучше заниматься какими-то спокойными делами, а самым хорошим вариантом будет прогулка на свежем воздухе и прослушивание спокойной музыки.

По ее словам, в перерыве между рабочими буднями разрядить негативные эмоции поможет физическая нагрузка в виде приятных вам видов спорта: гимнастики, дыхательных упражнений, йоги.

Также ключевую роль в восстановлении жизненной энергии играют новые впечатления. Необязательно посещать культурно-массовые мероприятия или ехать отдыхать на курорт, достаточно посвятить время любым новым видам активностей, с которыми вы не сталкивались в течение трудовых дней.

«Кому-то может быть интересно прочтение книги, а другому, стрельба в тире, при этом важно по возможности исключить рабочую переписку, звонки и другие деловые контакты. Во время работы мы часто вынуждены употреблять в пищу фастфуд, а выходные это прекрасная возможность побаловать организм здоровой пищей», - добавила специалист.

По ее словам, психологи давно выявили, что снятию нервного напряжения способствует общение с домашними животными. Давая нашим пушистым друзьям любовь и ласку, люди восстанавливают свое психическое равновесие. Также не следует забывать про радость, которую приносит общение с семьей и друзьями.

Жителям региона посоветовали заранее планировать свободное от работы время, чтобы ничего не отвлекало от получения новых положительных эмоций и впечатлений.