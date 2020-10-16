РИАМО - 16 окт. «Почта России», Музей Победы и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» объявили о старте традиционного конкурса детских рисунков «Елка Победы», говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

Лучшие работы лягут в основу серии эксклюзивных новогодних открыток, которые «Почта России» выпустит ограниченным тиражом.

«Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от семи до 17 лет. Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год», – говорится в сообщении.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. Если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Работы будут приниматься до 25 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от семи до десяти лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей.

Финалисты конкурса будут объявлены 7 декабря. О дате церемонии награждения будет сообщено дополнительно.