РИАМО - 16 окт. Столичные следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, по факту мошенничества с имуществом семьи актера Алексея Баталова, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

«Вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы», – говорится в сообщении.

Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия.

Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса.

В ходе проведения следственных действий получены образцы почерка, по которым назначена почерковедческая судебная экспертиза.

В уполномоченные органы направлено письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением. Расследование по уголовному делу продолжается.