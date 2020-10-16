РИАМО - 16 окт. На территории ЗАТО Восход выявили и демонтировали аварийный объект - трехэтажное здание 1965 года постройки, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

В регионе продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных объектов. Выявленный в ЗАТО объект использовался как столовая, где питались военнослужащие, проходившие службу и работающие на территории военной части. Позже здание забросили.

«В 2017 году данный объект площадью порядка 1140 квадратных метров был передан из собственности министерства обороны РФ в собственность админинстрации ЗАТО Восход. Однако в связи с его аварийным состоянием, непригодностью для дальнейшей эксплуатации и невозможностью восстановления администрацией было принято решение о его ликвидации», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день работы по демонтажу произведены в полном объеме. Архитектурный облик площади, рядом с которой располагался аварийный объект, значительно улучшился.

На территории ЗАТО всего выявили три аварийных объекта. На сегодняшний день один из них снесен, а еще один реконструирован.....