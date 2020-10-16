РИАМО - 16 окт. В фитнес-клубе в столичном районе Раменки во время тренировки мальчик потерял сознание и скончался, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

«В рамках уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - говорится в сообщении.

Следователи работают на месте ЧП, также проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств данного инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчина умер в фитнес‑клубе на севере Москвы>>