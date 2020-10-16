РИАМО - 16 окт. В Подмосковье вступил в силу закон, который устанавливает штраф за отсутствие в общественном транспорте информации о возможности безналичной оплаты проезда, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Эти изменения в кодекс Московской области Мособлдума внесла в сентябре текущего года.

«В общественном транспорте Московской области перевозчики обязаны принимать не только наличную оплату, но и карту «Стрелка» или банковскую карту», – говорится в сообщении.

При этом действует постановление регионального правительства, в соответствии с которым в случае, если пассажиру отказано в оплате в безналичном виде, он имеет право проехать бесплатно.

Однако от жителей поступало много обращений о том, что перевозчики игнорируют постановление правительства и не хотят говорить о том, что можно оплатить проезд и картой.

Теперь, если соответствующая информация в транспорте отсутствует, установлены следующие штрафы: для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.