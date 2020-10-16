РИАМО - 16 окт. 2,6 миллиарда рублей вложили в текущем году в Подмосковье в реализацию национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В 2020 году открыты три культурно-досуговых учреждения в Молодежном, Реутове, а также Воскресенске.

«Ведется капитальный ремонт зданий культурно-досугового центра «Тимоново» (Солнечногорск), Дворца культуры «Коломна», Дворца культуры «Балашиха», – говорится в сообщении.

Открыты две образовательные организации в сфере культуры. Речь идет о новом здании Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в городе Пушкино и о Демиховской детской музыкальной школе Орехово-Зуевском округе.

Также в 2020 году открыты после реконструкции – «Музей Зои Космодемьянской» в Рузском округе, после переоснащения по модельному стандарту – Централизованная библиотечная система в Егорьевске, после переоснащения – Центральная городская библиотека имени А.С. Горловского в Сергиевом Посаде, виртуальный концертный зал на базе «Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим».

Оснащено оборудованием 13 учреждений образования в сфере культуры, кинозал в культурно-досуговом центре «Родина» в Кашире.

Было проведено 12 праздничных и культурно-массовых мероприятий.

До конца 2020 года в 16 школ в сфере культуры поступят оборудование и материалы, а также планируется создать мультимедиа-гид на базе экспозиции «Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока».