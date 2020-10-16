РИАМО - 16 окт. Пожар произошел в одноэтажной кирпичной пристройке с гаражом на территории деревни Ямонтово в новой Москве, возгорание потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании строения по адресу: деревня Ямонтово, дом 12, поселение Воскресенское (Новомосковский АО)», - говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В 20:40 пожарным удалось локализовать возгорание. Угрозы перехода огня на другие строения уже не было. В 20:50 пожар полностью ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало.