РИАМО - 16 окт. Аппараты, которые очищают воздух от микробов и вирусов, включая коронавирус, изготовил Раменский приборостроительный завод, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Очистители воздуха Tiokraft производят в рамках диверсификации оборонно-промышленного производства.

«Перед предприятиями ОПК стоит серьезная задача по диверсификации – к 2025 они году довести долю гражданской продукции в своем производстве до 30%, к 2030 году этот показатель должен составлять 50%. Подмосковные предприятия активно включились в эту работу и уже начинают выпускать продукцию двойного и гражданского назначения», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что правительство Московской области оказывает им содействие, открывая доступ к различным льготным программам.

Исследования подтвердили, что воздухоочистители хорошо борются с бактериями, летучими органическими соединениями и вирусами. Уникальная технология, которая используется в приборах, не имеет аналогов не только в России, но и за рубежом.