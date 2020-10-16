РИАМО - 16 окт. По всей длине набережной Марка Шагала в квартале Зиларт проложат сразу две велодорожки, одна будет прямой, а другая – вьющейся, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Благоустройство набережной Марка Шагала продумано с учетом интересов всех жителей и гостей столицы, в том числе велосипедистов. В ее пространство заложены четыре пересекающихся маршрута: «Магниты», «Променад», «Аллея для прогулок» и «Спорт», - сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Маршрут «Спорт» будет представлен вело- и беговыми дорожками, игровыми площадками, пунктами проката спортинвентаря, а также городскими пунктами велопроката.

Любой сможет приехать в амфитеатр на набережной Марка Шагала на собственном велосипеде, оставив его на удобной велопарковке.