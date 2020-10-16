РИАМО - 16 окт. До конца 2020 года «Мособлгаз» газифицирует еще 26 населенных пунктов Подмосковья по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы организации.

«На данный момент в 20 населенных пунктах выполняются строительно-монтажные работы. В ближайшее время газ придет в деревню Введенское (Лотошино), деревню Гигирево (Одинцовский округ), деревню Парашино (Талдомский округ), село Малахово (Раменский округ) и деревню Ботово (Волоколамский округ)», – говорится в сообщении.

Примерно тысяча постоянно зарегистрированных жителей перечисленных населенных пунктов смогут газифицировать дома на льготных условиях.

В общей сложности в 2020 году «Мособлгаз» построит 50 газопроводов протяженностью более 230 километров и создаст условия для газификации более 10 тысяч жителей региона.