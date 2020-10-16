РИАМО - 16 окт. В следующем году на территории района Северное Тушино в Москве введут в эксплуатацию два жилых многоквартирных дома по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Как уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, дома возведут по адресу: улица Туристская, владение 14, корпус 1 и владение 14, корпус 2.

«В настоящее время полностью завершено возведение монолитных конструкций, выполняется чистовая отделка жилых помещений. Завершается устройство наружного вентилируемого фасада, а также идут работы по разводке внутренних инженерных сетей», - добавил Загрутдинов.

Это будут двухсекционные монолитные здания, которые построят по индивидуальному проекту. Фасады дома облицуют контрастными панелями.

В первом корпусе будет 266 квартир, шесть из которых предусмотрены для маломобильных людей. Во втором корпусе - 151 квартира, две из них предусмотрены для маломобильных жильцов.

На первых этажах жилого дома разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Придомовую территорию планируют озеленить и благоустроить. Возле новых домов оборудуют детскую площадку, спортплощадку.