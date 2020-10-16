РИАМО - 16 окт. Подмосковные следователи продолжают расследование уголовных дел по фактам совершения сделок в отношении детей, в Одинцове и Долгопрудном арестовали подозреваемых, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 13 октября 2020 года двое граждан одного из соседних государств, находясь в помещении кафе в городе Одинцово, безвозмездно передали на воспитание своего собственного двухмесячного ребенка. Однако были задержаны оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области», – говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли расписку об отказе от ребенка, медицинские документы о состоянии здоровья младенца. Во время допроса подозреваемые отказались от дачи показаний. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Аналогичное преступление совершено в Долгопрудном 25 апреля 2020 года.

«Жительница одного из соседних государств, находясь на территории Долгопрудненской центральной городской больницы, безвозмездно передала на воспитание своего новорожденного ребенка знакомой. В сентябре 2020 года мать младенца покинула территорию России», – уточняется в материале.

О совершенном преступлении стало известно 14 октября после того, как новоиспеченная мать попыталась выехать вместе с ребенком к себе на родину по подложным документам. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение биологической матери устанавливается.