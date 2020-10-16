РИАМО - 16 окт. В честь юбилея экспрессов «Ласточка» в Москве выпустили специальные тематические карты «Тройка» тиражом 10 тысяч экземпляров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Тираж проездных — 10 тысяч экземпляров. Купить праздничную карту можно на центральных станциях внутри Кольцевой линии мосметро и в пригородных кассах участка Москва — Крюково (Зеленоград)», – говорится в сообщении.

Уже 5 лет «Ласточки» ходят по Ленинградскому направлению. С их появлением дорога в Химки, Зеленоград, Клин и даже Тверь стала как никогда быстрой и комфортной.

За пять лет экспрессы перевезли по этим направлениям более 70 миллионов пассажиров.