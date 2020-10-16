РИАМО - 16 окт. Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не будут принимать участие в третьем этапе Кубка России по фигурному катанию из-за коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«Накануне соревнований спортсмены проходили тестирование на коронавирус, и у одного из партнеров оказался положительный результат», - говорится в сообщении.

Третий этап соревнований в рамках Кубка России по фигурному катанию проведут в Сочи.

Первый этап турнира прошел в Сызрани, второй – в Москве.​