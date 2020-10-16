РИАМО - 16 окт. Онлайн-тестирование «ЭкоТолк» завершено, представители Подмосковья одни из первых ответили на все вопросы правильно, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета акции.

«Среди тех, кто первым правильно ответил на все вопросы «ЭкоТолка» - представители 12 регионов России (Ульяновская область, Чеченская республика, Башкирия, Орловская область, Красноярский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь и Крым, Самарская область, Иркутская область)», - говорится в сообщении.

География победителей в очередной раз напоминает о важности распространения экологического воспитания и обширном интересе к экологии страны.

Имена победителей онлайн-формата уже опубликованы на сайте. Там же можно ознакомиться с правильными ответами первого масштабного экологического тестирования. Победители офлайн-площадок будут названы на сайте мероприятия.

Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» состоялась 2 октября при поддержке Минприроды России и Госкорпорации «Росатом». Центральной площадкой стал первый ботанический сад в истории страны - «Аптекарский огород», где собрались 120 участников и сами «экзаменаторы».

Вопросы теста зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

В режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в регионах, включая профильные факультеты крупнейших российских вузов и школ, - порядка 2,5 тысячи человек. Трансляция мероприятия проходила в «Яндекс.Эфире» и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ.

Кроме того, желающие могли поучаствовать в тестировании со смартфонов, отвечая на вопросы на специальной платформе. Только за первый час число участников превысило более 5,5 тысячи человек, а общее число участников в онлайне составило свыше 10 тысяч человек.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования. Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян», - отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который участвовал в мероприятии по видеосвязи.

Всероссийскую образовательную акцию «ЭкоТолк» планируют сделать ежегодной.

Инициаторы и организаторы акции «ЭкоТолк»: Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды «Русрециклинг» в партнерстве с научно-просветительской организацией «Энергия и Экология», Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» при поддержке Минприроды России, Движения ЭКА, «Федерального экологического оператора», Российской академии наук.