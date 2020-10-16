РИАМО - 16 окт. На сервисе «Кинопоиск HD» появился первый трейлер российского сериала «Пищеблок» режиссера Святослава Подгаевского по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, сообщает Газета.ru.

«Сюжет фильма разворачивается в советском пионерском лагере в 1980 году. Пионерам и вожатым приходится противостоять вампирам, прячущимся среди отдыхающих в лагере детей», - говорится в сообщении.

В ролях: Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров и другие.

Премьера сериала запланирована на июнь 2021 года.