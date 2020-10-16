РИАМО - 16 окт. Первая половина октября в Московском регионе была теплее климатической нормы, температура на 5-7 градусов превышала многолетние средние значения, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Наиболее низкая температура отмечалась 2 октября, когда воздух остыл в ночные часы до 4,9 градуса, однако и рекорд самой максимальной температуры по итогам полумесяца пришелся на эти же сутки, при значении 19,8 градуса», - говорится в сообщении.

Дождливыми были пять из 15 дней месяца. Все дожди пришлись на вторую неделю октября. Выпало только 25% от месячной нормы осадков (18 миллиметров).