РИАМО - 17 окт. В субботу все столичные дороги специалисты промоют со специальным шампунем, чтобы на асфальте не было мазутных и масляных пятен.

Такая работа проводится в мегаполисе традиционно весной и осенью. В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем. Она может стать последней в этом году из-за грядущего похолодания.

Рабочие очистят все асфальтобетонные и плиточные покрытия, парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Затем все поверхности промоют еще один раз.

Там, где не получится привлечь технику в данных работах, чистка пройдет вручную.​