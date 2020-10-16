РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. Известный художник из Люберец Владимир Засыпкин занял первое место в международном онлайн-конкурсе GOLDEN TIME 2020 (Великобритания), сообщила заведующая по основной деятельности Музейно-выставочного комплекса Люберец Анна Кострова.

«Художник, заведующий структурным подразделением Музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы Владимир Засыпкин, со своей работой «Прохождение армии Кутузова через Люберцы. 1812 год» занял первое место в международном онлайн-конкурсе GOLDEN TIME 2020 (Великобритания) в номинации: изобразительное искусство, живопись», - сказала Кострова.

Она пояснила, что Golden Time - это масштабный конкурс, в котором участвовали 17 стран и более 3 тысяч деятелей искусства, он посвящен популяризации арт-культуры под знаменем мира и взаимопонимания между народами.

В роли жюри выступал обыкновенный зритель и оценивал работу лайками в социальных сетях. Призовые места определялись суммарным количеством лайков конкурсной работы на официальных страницах конкурса в FaceBook, «ВКонтакте» и YouTube.