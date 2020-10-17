РИАМО - 17 окт. Расписание движения поездов по Московскому центральному кольцу, которые следуют от станции «Белокаменной» до станции «Зорге», изменится с субботы, составы не будут делать остановки на станциях «Ростокино», «Коптево» и «Балтийская».

Чтобы проехать к этим станциям москвичам рекомендуют пользоваться станциями «Владыкино» или «Стрешнево», на которых можно сесть на поезд, идущий в обратном направлении, и доехать до нужной станции.

Изменение расписания поездов связано с проведением работ по возведению участка Северно-Восточной хорды. Кроме того, интервал движения поездов на МЦК будет увеличен.

Жителям и гостям столицы рекомендовали планировать поездки заранее.