РИАМО - 16 окт. В Подмосковье с начала 2020 года переселены 1030 человек из 416 жилых помещений, расположенных в непригодных для проживания домах, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день граждане переехали из 416 жилых помещений общей площадью свыше 16,1 тысячи квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В Сергиево-Посадском городском округе 107 человек переехали из 40 квартир - для этого было приобретено 39 новых жилых помещений, владельцам одной квартиры была выплачена выкупная стоимость. В городском округе Клин в новое жилье переехали 102 человека из 38 квартир.

Всего в текущем году в Московской области расселению подлежит 45,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Будут переселены жители 1090 квартир.