РИАМО - 16 окт. 17 октября в 14:00 в Подмосковье начнется акция «Тотальный диктант», она пройдет в регионе в 17-й раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Библиотеки и их филиалы станут основными площадками акции в регионе.

«Клин и Сергиев Посад, Пущино, Луховицы и Красногорск предоставят читальные залы для желающих проверить свою грамотность. Как и раньше, основным пространством Губернской библиотеки для очного участия в диктанте станет Московский областной региональный центр Президентской библиотеки в городе Пушкино», – говорится в сообщении.

В этом году для диктанта был выбран текст лауреата «Национального бестселлера» Андрея Геласимова. Диктант будет посвящен биографии Константина Циолковского.

Организаторы акции предлагают три способа проверить свои знания русского языка. Можно прийти и написать диктант в своем городе, написать его онлайн или заполнить бланк дома.

Для того, чтобы принять участие в формате #пишидома, нужно распечатать бланк «Тотального диктанта», заполнить его в момент проведения акции и сдать на проверку до 20 октября или проверить самостоятельно, зарегистрировавшись на сайте проекта.