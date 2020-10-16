РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. В пятницу глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и вручил ключи от шести новых единиц спецтехники сотрудникам МБУ «Люберецкое ДЭП», говорится в сообщении администрации городского округа Люберцы.

«В преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который традиционно отмечается в третье воскресенье октября, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником! Сегодня в округе в сфере дорожного хозяйства трудятся 149 человек. В распоряжении подрядных организаций – порядка 90 единиц спецтехники» - сказал Ружицкий.

Он добавил, что впереди ждет зима – это всегда серьезное испытание, настоящая проверка на прочность. От работы наших коммунальных служб зависит комфорт и безопасность на дорогах Люберец.

«Желаю всем работникам дорожного хозяйства успешно пройти этот сложный период! От всей души поздравляю вас с праздником! Здоровья вам, счастья, благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне!» - отметил Ружицкий.

Сотрудникам дорожных служб глава округа вручил почетные грамоты и благодарственные письма. А автопарк МБУ «Люберецкое ДЭП» пополнился шестью новыми единицами спецтехники.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В 2020 году праздник выпадает на 18 октября.