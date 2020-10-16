РИАМО - 16 окт. Центральная пригородная пассажирская компания готовит поезда к зимнему сезону, комиссионный осмотр начался 1 сентября и продлится до 30 ноября, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Всего на МЖД осенний комиссионный осмотр пройдут 450 электропоездов и 65 единиц дизельного подвижного состава.

«Специалисты компании (ЦППК - ред.) уже приступили к подготовке поездов к зимнему сезону. Они проверяют работу 170 электропоездов, являющихся собственностью компании, в депо Апрелевка, Нахабино, Перерва, Аэроэкспресс, Железнодорожная, Куровская, Раменское. А также осмотр проходят 23 рельсовых автобуса, проходящих свое обслуживание в моторвагонном депо Брянск, и девять электропоездов собственности ОАО «РЖД» в моторвагонном депо Апрелевка», — говорится в сообщении.

Сезонная проверка поможет сделать дорогу надежнее и комфортнее с учетом всех возможных погодных условий.

С весны в общественном транспорте необходимо использовать маски и перчатки. Приобрести их можно в билетных кассах на станциях.