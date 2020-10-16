РИАМО - 16 окт. «Мособлэнерго» выполнило более 6,5 тысяч присоединений к электросетям за три квартала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Мощность по исполненным договорам составила свыше 210 МВт», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество технологических присоединений компания сделала в Раменском филиале – 1 188 исполненных договоров, в Домодедовском филиале – 995 договоров, в Коломенском филиале – 844 договора.

С начала года в АО «Мособлэнерго» поступило порядка 9 тысяч заявок на технологическое подключение к электросетям компании. Количество заключенных договоров общей мощностью 251 мегаватт составило более 8 тысяч.

Около 98% от общего количества заявок на подключение к электросетям поступает в компанию онлайн через «Портал потребителя» - moetp.ru.