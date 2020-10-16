РИАМО - 16 окт. С января 2021 года государственные гражданские и муниципальные служащие Московской области обязаны будут представлять сведения о наличии цифровых финансовых активов и цифровой валюты, к которой относится биткоин и другие криптовалюты, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосоквья.

«Федеральным законом от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в законодательство в сфере противодействия коррупции. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые подлежат ежегодному декларированию государственных гражданских и муниципальных служащих расширен.

Цифровая валюта признается имуществом и теперь сведения о наличии цифровых финансовых активов, цифровой валюты необходимо будет представлять в обязательном порядке.