РИАМО - 16 окт. Осенью пассажиропоток на поездах «Аэроэкспресс» восстановился примерно на 70% по сравнению с аналогичными данными 2019 года, сообщила в пятницу генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

По ее словам, пассажиропоток в апреле и мае составлял порядка 2% по отношению к предыдущему году.

«С июня начался постепенный рост. В июле-августе уже пассажиропоток составлял порядка 70% к прошлому году. Сентябрь-октябрь - это порядка 60-70% по-прежнему», – сказала Бисембаева в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что в настоящее время существенное количество пассажиров стало совершать перелеты и добираться в аэропорт на поездах «Аэроэкспресс».