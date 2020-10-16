РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Застройщик жилого комплекса «Спасский мост» в подмосковном Красногорске получил справку о подключении корпуса №11 к теплу, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы администрации горокруга.

«ООО «Облторгуниверсал» получило от компании «Тепловодоснабжение» справку о выполнении условий подключения и об обеспечении тепловой энергией», - сообщил представитель.

По его словам, застройщик уже подал в министерство жилищной политики Московской области необходимые для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию документы.