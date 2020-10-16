РИАМО - 16 окт. Банк России организует проверку компании «Яндекс» и Тинькофф банка на предмет выявления признаков инсайдерской торговли из-за несостоявшейся сделки по слиянию, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group. Ее размер должен был составить около 5,48 миллиарда долларов. Через некоторое время Тинькофф банк сообщил о самостоятельном развитии. Представители «Яндекса» заявили, что их не устроили окончательные условия договора.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», - сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Он пояснил, что о наличии или отсутствии признаков подозрительных операций Центробанк сообщит только после окончания расследования. Это делается для того, чтобы опосредованно не воздействовать на котировки.

Проверка подобных ситуаций Центробанком РФ является стандартной практикой.​