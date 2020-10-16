РИАМО - 16 окт. В Московской области застройщику предъявили обвинение в мошенничестве при строительстве многоквартирного жилого дома, речь идет о генеральном директоре ООО «Сбыт и Сервис», сообщается на сайте ГСУ СК России.

«Дело возбуждено по результатам приема граждан заместителем руководителя ГСУ СК России по Московской области по вопросу обманутых дольщиков», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2013 году между застройщиком и 130 участниками долевого строительства были заключены соответствующие договоры, и гражданами были внесены денежные средства. Многоэтажный жилой дом в Чехове должны были сдать в четвертом квартале 2014 года. Но сроки сдачи многократно переносились по различным причинам.

«В результате права граждан были нарушены и им причинен материальный ущерб на сумму более 12 миллионов рублей», - добавляется в сообщении.

Генеральный директор допрошен. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.