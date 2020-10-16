РИАМО - 16 окт. В Московской области подвели итоги работы перевозчиков общественного транспорта в III квартале 2020 года, в рейтинг лучших вошли 15 перевозчиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Представленные лучшие перевозчики в рейтинге – это порядка 10% от всех компаний, работающих в регионе. Все правила работы транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в Подмосковье, нацелены на улучшение обслуживания и обеспечение безопасности граждан», - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

В тройку лидеров попали ИП Лебедев А.Н., ИП Дмитриева Е.Н., ИП Горулева Е.А., которые представляют Сергиев Посад. Четвертое место в рейтинге занимает ООО «Альфа-Мобил М» (Химки, Люберцы, Котельники, Жуковский). Пятое место занимает АО «Мострансавто».

Шестое и седьмое места отданы перевозчикам ООО «Фри Экшен» из Истры и ООО «Автотрансмобил» из Раменского округа. ООО «ТФ Спартак Л» и ООО «Скиф транс» (Люберцы и Подольск) заняли восьмое и девятое места соответственно.

Десятое место было отдано ООО «Автотрэвэл» из Королева, одиннадцатое - ООО «ТК Велес» из Можайска. На 12 месте - МУП «Видновский троллейбусный парк» из Ленинского округа, на 13 месте - ИП Еремеев Д.В. из Сергиева Посада, а 14 и 15 места - у ООО «Авто-Хендлер+» из Одинцова и у МУП «Подольский троллейбус» из Подольска.