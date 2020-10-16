РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 окт. Во Дворце творчества детей и молодежи Балашихи оборудовали три класса для занятий детей с ОВЗ, в учреждении уже занимаются 23 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пятницу Ефимов в ходе рабочего визита вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой, Рустамом Фахрисламовыми осмотрел оборудованные классы.

«В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2020 году Дворцу творчества детей и молодежи было выделено 2,8 миллиона рублей (90% - из регионального бюджета, 10% - из бюджета города). На эти средства оборудована входная группа, приобретены подъемное устройство и инвалидное кресло», - сказал Ефимов.

Он добавил, что кабинеты психолога, логопеда и сенсорная комната оснащены специальным обучающим оборудованием и методическими пособиями для проведения занятий для особенных ребят.

Ефимов поблагодарил директора Дворца творчества Юлию Букатову за инициативу и реализацию данного социального проекта в учреждении. По словам Букатовой, сейчас во Дворце творчества обучается 23 ребенка с ОВЗ.

«Важно понимать, что доступная среда представляет собой целый комплекс мероприятий. Работа еще не завершена, обустраиваются санузлы. Благодаря этой программе у детей с ограниченными возможностями здоровья Балашихи есть возможность получать дополнительное образование во Дворце творчества детей и молодежи», - подчеркнула Букатова.

В ходе встречи с коллективом депутаты рассказали о реализации программ благоустройства на территории Балашихи и ответили на вопросы педагогов учреждения.