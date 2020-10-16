РИАМО - 16 окт. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне AA+(RU), прогноз «Стабильный», и облигаций региона — на уровне AA+(RU), сообщается на сайте АКРА.

Кредитный рейтинг области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и умеренно низкой долговой нагрузкой при высоком уровне ликвидности бюджета.

«Московская область — крупный промышленно развитый регион, характеризующийся значительным вкладом в экономику РФ (4,2 триллиона рублей в 2018 году, или порядка 5% суммарного валового регионального продукта (ВРП) субъектов РФ). Регион занимает второе место по численности населения (5% от общего населения страны)», - говорится в сообщении.

Специалисты отметили умеренно низкую долговую нагрузку при высоком уровне ликвидности бюджета. При этом, по оценкам агентства, соотношение долга Подмосковья и его текущих доходов может увеличиться вследствие возможного снижения налоговых и неналоговых доходов и привлечения новых заимствований для финансирования дефицита, предусмотренного законом об областном бюджете.

«Показатель вырастет с 30% на конец 2019 года до 41% на конец 2020-го и до 48% на конец 2021 года, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки. На 1 октября 2020 года долг области был представлен облигациями (53%), банковскими кредитами (35%) и бюджетными кредитами (12%). В 2020 году погашению подлежит 11% долговых обязательств области, в 2021-м — 16%», - уточняется в материале.

Усредненный уровень процентных расходов в 2017–2021 годах составит порядка 2% совокупных расходов бюджета без учета субвенций, что соответствует низкому уровню риска и свидетельствует о необременительности данных расходов для областного бюджета.

Также у региона остается достаточный объем ликвидности для своевременного выполнения расходных обязательств, включая процентные платежи.

Бюджет Московской области является самодостаточным и имеет гибкую структуру расходов. У региона высокий уровень диверсификации экономики и выгодное географическое положение.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.