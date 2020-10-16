РИАМО - 16 окт. На сегодняшний день загруженность поездов компании «Аэроэкспресс» составляет около 50% в часы пик, что на 10% ниже, чем до пандемии коронавируса, сообщила в пятницу генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

«У нас в стандартные времена <...> целевая нагрузка в часы пик это порядка 60%. <...> Но сейчас <...> у нас поток упал. <...> Поезда заполнены процентов на 40 в среднем. В часы пик, наверно, 50%», - рассказала Бисембаева в интервью телеканалу «Москва 24»

По ее словам, слабая загруженность составов комфортна для пассажиров, которые едут в аэропорт с багажом. Кроме того, так проще соблюдать социальную дистанцию.

Она также уточнила, что все поезда компании проходят санитарную обработку несколько раз в день. Сотрудники обеспечены масками и перчатками.

«Мы вынуждены <...> напоминать нашим пассажирам, что у них должна быть маска, перчатки. У нас в терминале маски продаются», - добавила Бисембаева.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

- Минздрав РФ зарегистрировал предельные цены на лекарства от коронавируса. Предельные отпускные цены на препараты от Covid‑19 не включают налог на добавленную стоимость (НДС).



- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- РФ возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой. Оно было прервано в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- Рынок «Теплый стан» в Москве могут закрыть за несоблюдение антиковидных мер. Там выявили грубые нарушения безопасности.

- Большая часть опрошенных россиян не готова сделать прививку от Covid‑19. Привиться готовы лишь 22% прошедших опрос.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

- Около 4 тыс человек проверяют соблюдение масочного режима на транспорте в Подмосковье. В общественных места и транспорте в регионе нужно носить маску, также следует надевать перчатки.

- В 7% магазинов Подмосковья зафиксировали нарушения масочного режима. Всего в регионе проверено около 11% торговых организаций — 1,8 тысячи объектов.

- В Подмосковье 129 пациентов с Covid‑19 находятся на ИВЛ. В области с начала пандемии выявили 79 567 случаев коронавируса.

- Большинство заболевших Covid‑19 москвичей не пользовалось общественным транспортом. Речь идет о 58% инфицированных.

- В школах Подмосковья с 19 октября к проверке масочного режима привлекут 300 волонтеров. Помимо прочего, они будут следить за проверкой температуры тела школьников на входе в учебное заведение.

- В Москве усилили контроль за ношением масок в транспорте. В транспорт могут не пустить, если у пассажира нет средств защиты, даже когда проезд оплачен.

- В ряде округов Подмосковья предложили ввести дополнительные меры по борьбе с Covid‑19. Наибольшие показатели распространения коронавирусной инфекции фиксируют в Королеве, Черноголовке, Красногорске, Коломне, Сергиево-Посадском округе.

- Больше всего случаев Covid‑19 фиксируют в Подмосковье у взрослого населения. Также в регионе наблюдается серьезный рост заражения среди пожилых людей.

- По мнению экспертов, пик второй волны коронавируса в России будет достигнут 22 ноября, затем число заболевших начнет снижаться. Выводы сделали на основе наблюдений за температурой.

- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.

- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.