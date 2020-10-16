РИАМО - 16 окт. Работа проката велосипедов и функционирование временных велодорожек в Москве будет продолжаться до 1 декабря, если не наступят внезапные холода и осадки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Временные велополосы появились летом на участках улицы Малая Дмитровка, Газетного переулка, улиц Большая Ордынка, Большая Полянка, Каретный ряд и Лесная.

«Велосипедистов на этих участках стало на 48% больше. По Лесной велосипедисты стали ездить на 57% чаще, чем до открытия полосы», – уточняется в сообщении.

На новых велополосах не было зафиксировано ни одного ДТП с велосипедистами.