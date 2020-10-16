РИАМО - 16 окт. Следователи организовали проверку по факту падения ребенка с недостроенного балкона квартиры в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«В средствах массовой информации появились сведения о выпадении полуторагодовалого ребенка из не огороженной балкона квартиры, расположенной в Сергиево-Посадском городском округе. При этом сообщается, что в семье шесть детей, и это не первый случай. Ранее с этого недостроенного балкона падал 4-летний мальчик», - говорится в сообщении.

По данному факту незамедлительно организована проверка.

Предварительно установлено, что все дети изъяты из семьи и помещены в больницу. Следствие будет устанавливать все обстоятельства ЧП, а также причины и условия этому способствующие.

Специалисты проверят социально-бытовые условия проживания семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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