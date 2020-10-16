РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. Волонтеры «Абилимпикс» Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А. Гагарина, пройдя обучение за онлайн-партами, получили сертификаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«22 студента и заместитель директора Елена Рыбакова успешно освоили программу обучения и получили сертификаты волонтеров «Абилимпикс». Два дня волонтеры учились помогать инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья – участникам Московского областного чемпионата профмастерства «Абилимпикс 2020», - говорится в сообщении.

Занятия проходили в дистанционном формате на базе волонтерского центра «Абилимпикс» ГБОУ ВО Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» в дистанционном формате и практическое освоение навыков волонтерской деятельности непосредственно в техникуме.

На практических тренингах волонтеры познакомились с особенностями каждой из категорий инвалидов и лиц с ОВЗ, правилами их сопровождения.