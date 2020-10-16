РИАМО - 16 окт. В Подмосковье и столице на 17 и 18 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, дождя, мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывов ветра до 15-20 метров в секунду, дождя и мокрого снега объявили с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Рязанской, Орловской, Тульской и Брянской областей. На территории Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей объявили следующий, «оранжевый», уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 17 октября будет облачно с прояснениями, ночью местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 5-7 градусов. 18 октября будет облачно, ожидаются осадки, местами сильные – дождь, мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит 0 – плюс 2 градуса, днем — плюс 6-8 градусов.

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