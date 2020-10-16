РИАМО - 16 окт. Поезда компании «Аэроэкспресс» вернулись к интервалам движения, которые были до пандемии Coivd-19, сообщила в пятницу генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

«В апреле-мае мы несколько увеличили интервалы (движения поездов - ред.), потому что просто не было смысла гонять поезда совсем пустые. <...> Сейчас мы вернулись к тем интервалам, которые привычны пассажирам нашим», - рассказала Бисембаева в интервью телеканалу «Москва 24».

Она уточнила, что в настоящее время поезда на домодеовском и шереметьевском направлениях ходят каждые 30 минут. На внуковском - каждый час. Кроме того, автобус от станции метро «Ховрино» до терминала В аэропорта Шереметьево курсирует с интервалом в 20 минут.