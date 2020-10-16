РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 окт. Депутат совета депутатов городского округа Домодедово Фуад Султанов стал лауреатом премии губернатора Московской области «Мы рядом», сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Большую общественную и благотворительную деятельность депутата совета депутатов Домодедова Фуада Султанова отметило правительство Московской области. Он стал лауреатом премии губернатора Московской области «Мы рядом», - говорится в сообщении.

Размер премии составляет 1 миллион рублей. Вознаграждение Султанов планирует потратить на благотворительность.