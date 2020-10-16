РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. По договоренности с предприятием «Техногрупп», которое находится в подмосковном Дзержинском, студенты техникума имени Ю. Гагарина Люберец будут проходить там практику, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Делегация колледжа «Угреша» и Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина посетила ООО «Техногрупп» 15 октября в Дзержинском с целью развития сотрудничества по вопросам подготовки квалифицированных кадров для экономики региона.

«Состоялась интересная ознакомительная экскурсия по современным цехам, встреча с начальником производства Шуваловым и руководителем отдела персонала Хавановой. Намечены перспективы сотрудничества сторон по предоставлению производственной базы и специалистов компании для практико-ориентированного обучения студентов инженерно-технических направлений», - говорится в сообщении.

Компания «Техногрупп» хорошо известна на российском рынке как производитель современного комплексного вентиляционного оборудования для больших производственных площадей, торговых центров и спортивных сооружений.