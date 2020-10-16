РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 окт. 30 волонтеров из подмосковных Котельников контролируют масочный режим в общественном транспорте каждый день, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Ежедневно более 30 волонтеров городского округа Котельники выходят для контроля соблюдения масочного режима в общественном транспорте», - говорится в сообщении.

Необходимо соблюдать все меры безопасности, и тем самым не дадим распространения Covid-2019.