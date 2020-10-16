РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 окт. Клуб «Активное долголетие» подмосковных Котельников возобновил онлайн-занятия, они будут проходить в пятницу и во вторник, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В пятницу клуб «Активное долголетие», придерживаясь правил рекомендуемых Роспотребнадзором, провел занятие в онлайн режиме. Тренировки притягивают в основном людей серебряного возраста, которые попадают в зону риска (65 плюс), по старому расписанию начали проводиться в прямом эфире», - говорится в сообщении.

Занятия с умеренной физической нагрузкой хорошо тонизируют не только дыхательную, но и опорно-двигательную систему человека.

«Присоединяйтесь, каждый вторник в 11:00 занятия по скандинавской ходьбе, а каждую пятницу в 10:00 тренировки по дыхательной гимнастике», - завершается в сообщении.