РИАМО - 16 окт. Московская область вошла в первую десятку в рейтинге цифровой грамотности среди регионов в Центральном федеральном округе, Подмосковье заняло шестое место, сообщил директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Данный рейтинг составлялся на основе цифрового диктанта, который прошел с 28 марта по 11 апреля.

«Лидером по цифровой грамотности в Центральном федеральном округе стала Тамбовская область. <...> Москва заняла 13 место», - сказал Гребенников на круглом столе, посвященном хакатону «Цифровой прорыв-2020».

Он отметил, что в 2020 году в Цифровом диктанте приняло участие 330 148 человек, средний балл участников составил 7,25.

В хакатоне «Цифровой прорыв» Московскую область представляют 10 655 человек.