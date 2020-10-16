РИАМО - 16 окт. Сервис «Пятёрочка Доставка» возобновляет социальную акцию по бесплатной экспресс-доставке продуктов на дом для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями во всех регионах действия услуги, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

Это позволит наиболее уязвимой категории граждан удобно и безопасно совершать покупки и не подвергаться дополнительному риску заражения.

«Воспользоваться бесплатной доставкой могут люди пенсионного возраста и с инвалидностью в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. В Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже бесплатная доставка также доступна для многодетных семей и прочих категорий граждан, нуждающихся в особой поддержке», - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться бесплатной доставкой продуктов домой, необходимо оформить заказ на любую сумму в приложении «Пятёрочка Доставка» и ввести промокод ZABOTA в специальное поле. Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Цены на продукты и акции в приложении аналогичны тем, что действуют в магазинах сети.

Также дополнительно начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». При сборке заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи.

Курьер доставит заказ прямо до двери в течение часа и осуществит проверку документов, подтверждающих принадлежность клиента к категории людей, имеющих право пользоваться льготными условиями по доставке: пенсионного удостоверения, социальной карты пенсионера, справки, выдаваемой территориальным органом ПФР, или справки, подтверждающей факт установления инвалидности, удостоверения или справки о многодетности и так далее.

В случае выявления злоупотреблений или недобросовестного использования промокода в предоставлении бесплатной доставки будет отказано.

«Мы понимаем, как важно помочь пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья в нынешней ситуации. Наш сервис экспресс-доставки работает теперь не только в столице и области, но и в других крупных городах – Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Самаре», - отметил директор сервиса экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка» Илья Салтанов.

Он добавил, что в магазинах, где собирают заказы, для профилактики распространения коронавирусной инфекции строго соблюдаются требования к дезинфекции помещений, а также все сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

«Курьеры доставки обеспечены дезинфицирующими салфетками и проходят регулярные замеры температуры для контроля их самочувствия», - уточнил Салтанов.